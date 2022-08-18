США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН по Украине 24 августа

Отмечается, что темой заседания станет ситуация на Украине. По данным ТАСС, также обсудят итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 17 августа он прибыл во Львов. У генсека запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы, который участвует в зерновой сделке.