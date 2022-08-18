США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН по Украине 24 августа
США и несколько европейских стран запросили 24 августа провести заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
«Соответствующий запрос направлен председателю Совета безопасности ООН», — заявил он. Источник «РИА Новости» уточнил, что запрос поступил от США, Албании, Франции, Великобритании, Ирландии и Норвегии.
Отмечается, что темой заседания станет ситуация на Украине. По данным ТАСС, также обсудят итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 17 августа он прибыл во Львов. У генсека запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы, который участвует в зерновой сделке.
В предыдущий раз Совбез ООН собирался для обсуждения ситуации вокруг Украины 11 августа. Заседание запросила Россия из-за обстрелов Запорожской АЭС. В ходе сессии постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по ЗАЭС. Он добавил, что именно усилиями российской стороны удается защитить станцию и не допустить ядерной катастрофы.
С начала спецоперации России на Украине ЗАЭС не раз подвергалась обстрелам. Стороны конфликта обвиняют друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на заседании Совбеза ООН 11 августа никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
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