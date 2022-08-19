Politico: госдеп выразил опасения из-за намерения признать Россию «спонсором терроризма»
Госдепартамент США дал понять конгрессу, что обеспокоен по поводу возможного признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание отмечает, что на сегодняшний день госдепартамент не высказался публично за или против меры, предложенной конгрессом. Там настаивают, что окончательное решение остается за госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Тем не менее, по данным газеты, сотрудники госдепа проинформировали конгресс, что опасаются негативных последствий в случае признания России страной - спонсором терроризма. В частности, они боятся, что такой шаг поставит под угрозу зерновую сделку, которая позволяет вывозить сельхозпродукцию из украинских портов.
Кроме того, получение Россией этого статуса «фактически отрежет» США от участия в деловых отношениях с Москвой. В том числе речь идет об американских частных компаниях, которые участвуют в зерновой сделке.
В конце апреля Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении России в список стран - спонсоров терроризма. Такой статус уже получили Куба, Иран, КНДР и Сирия. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «большой семерки» признать Россию «спонсором терроризма». Однако инициативу не поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Тем не менее в конгрессе США продолжают продвигать эту идею в обход госдепа. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной - спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.
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