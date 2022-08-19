Президент Индонезии заявил о планах Путина посетить саммит G20

Как отмечает Bloomberg, если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В апреле Видодо (Индонезия председательствует в объединении) пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».