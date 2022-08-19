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Президент Индонезии заявил о планах Путина посетить саммит G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин приедет на саммит G20. Также встречу собирается посетить китайский лидер Си Цзиньпин. Об этом в интервью Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо. 

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо. Индонезийский президент впервые подтвердил, что саммит посетят оба лидера. 

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос агентства. В Кремле также отказались от комментариев, но другой неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин намерен присутствовать на встрече лично. 

Накануне Путин и Видодо говорили по телефону. Как следует из сообщения Кремля, президенты обсудили подготовку саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября. О возможных планах Путина приехать на встречу в заметке не упоминается. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин примет участие в саммите, но не было известно, в каком формате — очном и заочном.

Как отмечает Bloomberg, если российский лидер все же посетит саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В апреле Видодо (Индонезия председательствует в объединении) пригласил украинского лидера на мероприятие. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов. За день до этого Песков исключил встречу Путина и Зеленского, заявив, что «предпосылок для этого нет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных