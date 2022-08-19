Берлускони заявил о необходимости покончить с зависимостью Италии от российского газа

После начала спецоперации России на Украине европейские страны стали заявлять о намерении избавиться от зависимости от российского газа. Такую цель поставили и итальянские власти. В конце июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что поставки газа из России в Италию сократились с 40 до 25%.