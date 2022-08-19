Берлускони заявил о необходимости покончить с зависимостью Италии от российского газа
Италии следует отказаться от российского газа до того, как Россия перестанет поставлять энергоноситель в страну. Такое заявление сделал лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.
Он отметил, что поддерживает предложение прекратить импорт российского газа, если при этом «будут созданы условия для альтернативных поставок». Берлускони добавил, что также необходимы инвестиции в возобновляемые источники энергии и проведение исследований в области чистой ядерной энергетики.
«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — подытожил он.
После начала спецоперации России на Украине европейские страны стали заявлять о намерении избавиться от зависимости от российского газа. Такую цель поставили и итальянские власти. В конце июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что поставки газа из России в Италию сократились с 40 до 25%.
В июле министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что к зиме страна станет «почти независима» от российского газа. Добиться полной независимости планируется к 2024 г. В августе он отмечал, что газовые хранилища в стране заполнены на 74%.
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