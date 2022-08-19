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Берлускони заявил о необходимости покончить с зависимостью Италии от российского газа

Ведомости

Италии следует отказаться от российского газа до того, как Россия перестанет поставлять энергоноситель в страну. Такое заявление сделал лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio. 

Он отметил, что поддерживает предложение прекратить импорт российского газа, если при этом «будут созданы условия для альтернативных поставок». Берлускони добавил, что также необходимы инвестиции в возобновляемые источники энергии и проведение исследований в области чистой ядерной энергетики.

«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — подытожил он.

После начала спецоперации России на Украине европейские страны стали заявлять о намерении избавиться от зависимости от российского газа. Такую цель поставили и итальянские власти. В конце июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что поставки газа из России в Италию сократились с 40 до 25%. 

В июле министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что к зиме страна станет «почти независима» от российского газа. Добиться полной независимости планируется к 2024 г. В августе он отмечал, что газовые хранилища в стране заполнены на 74%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных