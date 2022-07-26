В Италии заявили, что к зиме страна станет «почти независима» от российского газа
Италия станет «почти независима» от российских энергоресурсов к зиме. Такое заявление сделал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, сообщает агентство ANSA.
«К началу зимы мы будем почти независимы от российских поставок, а к следующему году ситуация будет вполне безопасной, без большой зависимости от России. Вернее, вообще без какой-либо зависимости от России», — сказал Чинголани. Он отметил, что на сегодняшний день газовые хранилища в стране заполнены более чем на 70%, поэтому Италии не о чем беспокоиться.
На фоне спецоперации России на Украине и введении Евросоюзом против России ряда санкций итальянские власти заявили о планах отказаться от поставок газа из России. Ранее Чинголани заявлял, что, вероятно, Италия сможет полностью обходиться без российского газа ко второй половине 2024 г.
Ранее страны ЕС согласовали план действий по сокращению потребления газа в чрезвычайных ситуациях. Представительство Чехии при совете ЕС сообщило, что министрам удалось достичь политического соглашения о снижении потребления газа.
До этого инициатива подверглась критике со стороны сразу нескольких европейских стран. В частности, план Европейской комиссии не поддержали Венгрия, Испания, Португалия, Франция и другие государства. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план ЕК является практически невыполнимым, поскольку в нем нет конкретики. По словам министра, возникает множество вопросов, каким образом будет реализована эта инициатива.
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