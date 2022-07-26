В Италии заявили, что к зиме страна станет «почти независима» от российского газа

«К началу зимы мы будем почти независимы от российских поставок, а к следующему году ситуация будет вполне безопасной, без большой зависимости от России. Вернее, вообще без какой-либо зависимости от России», — сказал Чинголани. Он отметил, что на сегодняшний день газовые хранилища в стране заполнены более чем на 70%, поэтому Италии не о чем беспокоиться.