Глава МИД Венгрии назвал «практически неосуществимым» план ЕК по газу

Он отметил, что в плане ЕК нет конкретики. По его словам, возникает много вопросов, кто должен потреблять меньше газа: каждый гражданин ЕС, промышленность, собственники квартир или домовладельцы. «Или кто-то скажет, что 15% — это означает, что настолько меньше можно жечь света, настолько меньше можно топить и настолько меньше готовить? Или как это вообще будет происходить?» — отметил министр иностранных дел.