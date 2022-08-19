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Гутерриш призвал обеспечить поставки продовольствия из России и Украины

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственный доступ продовольствия и удобрений из Украины и России на глобальные рынки, передала пресс-служба ООН текст выступления генсека в порту Одессы.

«Все мы должны сделать больше для обеспечения полного глобального доступа к украинским продуктам питания, а также российским продуктам питания и удобрениям», — заявил он, добавив, что это критически важно для дальнейшего «успокоения рынков и снижения цен».

Кроме того, Гутерриш отметил, что есть еще одна проблема, требующая решения, — это доступ на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, на которые не распространяются санкции. «Важно, чтобы все правительства и частный сектор работали вместе, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году может не хватить продовольствия в 2023 году», — сказал генсек ООН. Гутерриш заявил, что достижение целей возможно только при сотрудничестве всех сторон.

18 августа Гутерриш принял участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня он отправился в один из портов Одессы, чтобы проконтролировать, как продвигается выполнение «зерновой сделки». После посещения Украины он полетит в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных