Гутерриш призвал обеспечить поставки продовольствия из России и Украины

Кроме того, Гутерриш отметил, что есть еще одна проблема, требующая решения, — это доступ на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, на которые не распространяются санкции. «Важно, чтобы все правительства и частный сектор работали вместе, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году может не хватить продовольствия в 2023 году», — сказал генсек ООН. Гутерриш заявил, что достижение целей возможно только при сотрудничестве всех сторон.