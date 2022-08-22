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Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц еще до начала спецоперации России на Украине заверил президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Об этом Шольц заявил, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.

«Я очень четко сказал — вы это тоже знаете, — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня”», — рассказал канцлер ФРГ (цитата по «РИА Новости»).

Шольц также отметил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозу для России. По его словам, на предложение Путина обсудить контроль над вооружениями НАТО и США ответили положительно. В связи с этим Шольц считает, что реальных причин для обострения ситуации на Украине не было.

Когда именно состоялся разговор лидеров двух стран, канцлер не уточнил. До начала спецоперации Шольц и Путин общались 21 декабря и 15 февраля. В декабре Путин по телефону обсудил с канцлером российские предложения по гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток. А в феврале Шольц приезжал в Москву и призвал российского президента к урегулированию кризисной ситуации на Украине.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных