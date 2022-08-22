Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

«Я очень четко сказал — вы это тоже знаете, — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня”», — рассказал канцлер ФРГ (цитата по «РИА Новости»).