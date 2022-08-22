Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц еще до начала спецоперации России на Украине заверил президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Об этом Шольц заявил, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.
«Я очень четко сказал — вы это тоже знаете, — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня”», — рассказал канцлер ФРГ (цитата по «РИА Новости»).
Шольц также отметил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозу для России. По его словам, на предложение Путина обсудить контроль над вооружениями НАТО и США ответили положительно. В связи с этим Шольц считает, что реальных причин для обострения ситуации на Украине не было.
Когда именно состоялся разговор лидеров двух стран, канцлер не уточнил. До начала спецоперации Шольц и Путин общались 21 декабря и 15 февраля. В декабре Путин по телефону обсудил с канцлером российские предложения по гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток. А в феврале Шольц приезжал в Москву и призвал российского президента к урегулированию кризисной ситуации на Украине.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
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