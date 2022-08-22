Боррель заявил о планах ЕС запустить миссию по подготовке украинских солдат
Европейский союз обсуждает вопрос запуска миссии по обучению украинских солдат в одной из близлежащих к Украине стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война», — сказал Боррель на пресс-конференции в Испании (цитата по ТАСС).
В ответ на вопрос, где непосредственно будет проходить подготовка украинских солдат, Боррель ответил, что «это будет не на Украине, а в соседней стране». Обсуждение стартует 29 августа в Праге на неформальном заседании глав министерств обороны стран ЕС.
Накануне французская газета Le Monde сообщила, что частная военная компания Mozart обучает украинских солдат на линии соприкосновения в Донбассе. По данным газеты, за четыре месяца было обучено порядка 2 500 военнослужащих ВСУ, об этом изданию рассказал руководитель компании, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с реальной угрозой для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.
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