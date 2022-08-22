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Боррель заявил о планах ЕС запустить миссию по подготовке украинских солдат

Ведомости

Европейский союз обсуждает вопрос запуска миссии по обучению украинских солдат в одной из близлежащих к Украине стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война», — сказал Боррель на пресс-конференции в Испании (цитата по ТАСС).  

В ответ на вопрос, где непосредственно будет проходить подготовка украинских солдат, Боррель ответил, что «это будет не на Украине, а в соседней стране». Обсуждение стартует 29 августа в Праге на неформальном заседании глав министерств обороны стран ЕС.

Накануне французская газета Le Monde сообщила, что частная военная компания Mozart обучает украинских солдат на линии соприкосновения в Донбассе. По данным газеты, за четыре месяца было обучено порядка 2 500 военнослужащих ВСУ, об этом изданию рассказал руководитель компании, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с реальной угрозой для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных