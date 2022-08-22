Боррель заявил о планах ЕС запустить миссию по подготовке украинских солдат

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении спецоперации связано с реальной угрозой для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.