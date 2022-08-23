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Экс-спикер Рады призвал воровать транзитный газ и самим продавать его в Евросоюз

Ведомости

На Украине предложили конфисковывать российский транзитный газ, после чего самостоятельно продавать его в Европу, сообщил экс-спикер Верховной рады и бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской).

Разумков считает, что российский газ попадает под действие закона о конфискации российских активов до тех пор, пока он не пересечет границу Евросоюза. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – убежден Разумков.

Экс-спикер Верховной рады считает, что Украине необходимо начать выполнять закон по конфискации российского имущества, распространив его в том числе на газ из РФ, потому что благодаря ему «Москва финансирует свою армию». «Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.

Относительно контрактов, заключенных Европой с Россией, Разумков предлагает не обращать на них внимания. Политик считает, что было бы правильно конфисковывать российский газ, после чего продавать его тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на нужны ВСУ.

Дмитрий Разумков высказывал подобную идею еще в июле. Он говорил, что Украине следует конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов. По его словам, на Украине сложилась «парадоксальная ситуация», когда ежедневно через страну проходят миллионы кубометров газа, однако их собственные хранилища не обеспечены необходимыми запасами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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