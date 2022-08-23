Экс-спикер Рады призвал воровать транзитный газ и самим продавать его в Евросоюз
На Украине предложили конфисковывать российский транзитный газ, после чего самостоятельно продавать его в Европу, сообщил экс-спикер Верховной рады и бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской).
Разумков считает, что российский газ попадает под действие закона о конфискации российских активов до тех пор, пока он не пересечет границу Евросоюза. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – убежден Разумков.
Экс-спикер Верховной рады считает, что Украине необходимо начать выполнять закон по конфискации российского имущества, распространив его в том числе на газ из РФ, потому что благодаря ему «Москва финансирует свою армию». «Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.
Относительно контрактов, заключенных Европой с Россией, Разумков предлагает не обращать на них внимания. Политик считает, что было бы правильно конфисковывать российский газ, после чего продавать его тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на нужны ВСУ.
Дмитрий Разумков высказывал подобную идею еще в июле. Он говорил, что Украине следует конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов. По его словам, на Украине сложилась «парадоксальная ситуация», когда ежедневно через страну проходят миллионы кубометров газа, однако их собственные хранилища не обеспечены необходимыми запасами.
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