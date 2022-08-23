Экс-спикер Рады призвал воровать транзитный газ и самим продавать его в Евросоюз

Разумков считает, что российский газ попадает под действие закона о конфискации российских активов до тех пор, пока он не пересечет границу Евросоюза. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – убежден Разумков.