Мэр Саратова перейдет в областную думу
Мэр Саратова Михаил Исаев объявил, что слагает с себя полномочия и перейдет в Саратовскую областную думу, выборы в которую пройдут в сентябре. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Исаев занял пост мэра в 2017 г. Ранее он работал депутатом гордумы (с 2006 по 2011 г.), затем депутатом Госдумы (2011-2012 гг.) и членом Совета федерации от Саратовской области.
Исаев отметил, что многое на посту мэра было реализовано благодаря «поддержке федерального центра» и, в частности, «спикера Госдумы Вячеслава Володина». Поблагодарил он и жителей города.
Также он рассказал, что поговорил о своей отставке с врио губернатора Романом Бусаргиным. Тот охарактеризовал Исаева как человека, который «зарекомендовал себя как ответственный и порядочный руководитель».
23 августа станет последним днем Исаева на посту мэра Саратова, после чего он намерен сконцентрироваться на избирательной кампании. Исполняющим обязанности мэра Саратова будет назначена Лада Мокроусова, которая в данный момент руководит Ленинским районом города.
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