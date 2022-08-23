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Мэр Саратова перейдет в областную думу

Ведомости

Мэр Саратова Михаил Исаев объявил, что слагает с себя полномочия и перейдет в Саратовскую областную думу, выборы в которую пройдут в сентябре. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Исаев занял пост мэра в 2017 г. Ранее он работал депутатом гордумы (с 2006 по 2011 г.), затем депутатом Госдумы (2011-2012 гг.) и членом Совета федерации от Саратовской области.

Исаев отметил, что многое на посту мэра было реализовано благодаря «поддержке федерального центра» и, в частности, «спикера Госдумы Вячеслава Володина». Поблагодарил он и жителей города.

Также он рассказал, что поговорил о своей отставке с врио губернатора Романом Бусаргиным. Тот охарактеризовал Исаева как человека, который «зарекомендовал себя как ответственный и порядочный руководитель».

23 августа станет последним днем Исаева на посту мэра Саратова, после чего он намерен сконцентрироваться на избирательной кампании. Исполняющим обязанности мэра Саратова будет назначена Лада Мокроусова, которая в данный момент руководит Ленинским районом города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных