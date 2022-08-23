МИД Литвы: страны Прибалтики могут запретить въезд россиянам без решения ЕС

Кроме того, существенно сократить количество выдаваемых виз россиянам решили в Финляндии. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. А с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях - примерно в 10 раз меньше текущего количества. Сегодня премьер-министр республики Санна Марин заявила, что в Финляндии замедлили процедуру выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам.