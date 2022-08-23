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МИД Литвы: страны Прибалтики могут запретить въезд россиянам без решения ЕС

Ведомости

Если ЕС не введет запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут сделать это на региональном уровне. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

«Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — сказал он (цитата по LRT). 

При этом министр подчеркнул, что в первую очередь Литва стремится к общему решению ЕС о запрете выдачи виз россиянам, поскольку «оно является самым устойчивым и юридически правильным».

В ряде стран ЕС неоднократно призывали запретить въезд для граждан России в ЕС. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Исключения составляют дипломаты, лица с правом на свободное передвижение по ЕС и те, у кого в стране есть родственники. 

Кроме того, существенно сократить количество выдаваемых виз россиянам решили в Финляндии. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. А с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях - примерно в 10 раз меньше текущего количества. Сегодня премьер-министр республики Санна Марин заявила, что в Финляндии замедлили процедуру выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам.

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. 

31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней планируется обсудить изменения в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных