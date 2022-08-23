МИД Литвы: страны Прибалтики могут запретить въезд россиянам без решения ЕС
Если ЕС не введет запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут сделать это на региональном уровне. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — сказал он (цитата по LRT).
При этом министр подчеркнул, что в первую очередь Литва стремится к общему решению ЕС о запрете выдачи виз россиянам, поскольку «оно является самым устойчивым и юридически правильным».
В ряде стран ЕС неоднократно призывали запретить въезд для граждан России в ЕС. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Исключения составляют дипломаты, лица с правом на свободное передвижение по ЕС и те, у кого в стране есть родственники.
Кроме того, существенно сократить количество выдаваемых виз россиянам решили в Финляндии. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. А с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях - примерно в 10 раз меньше текущего количества. Сегодня премьер-министр республики Санна Марин заявила, что в Финляндии замедлили процедуру выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней планируется обсудить изменения в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.