Газета
Политика

Финляндия замедляет выдачу россиянам туристических виз

Ведомости

Процедура выдачи туристических виз россиянам замедляется в дополнение к уже принятым мерам, заявила премьер-министр республики Санна Марин, передает ТАСС.

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», – заявила она.

По мнению Марин, поток туристов из России остается проблемой, которую необходимо решить.

16 августа правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по иным причинам. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, примерно в 10 раз меньше текущего количества.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) после этого подсчитали, что процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев. По данным ассоциации, уже сейчас в Санкт-Петербурге, где выдается большая часть финских шенгенских виз, турфирмы берут документы для их оформления в начале октября, таким образом, уже сейчас ожидание визы занимает порядка 2,5 месяца.

18 августа главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку.

Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиян

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных