Финляндия замедляет выдачу россиянам туристических виз

16 августа правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по иным причинам. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, примерно в 10 раз меньше текущего количества.