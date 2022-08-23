Финляндия замедляет выдачу россиянам туристических виз
Процедура выдачи туристических виз россиянам замедляется в дополнение к уже принятым мерам, заявила премьер-министр республики Санна Марин, передает ТАСС.
«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», – заявила она.
По мнению Марин, поток туристов из России остается проблемой, которую необходимо решить.
16 августа правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по иным причинам. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, примерно в 10 раз меньше текущего количества.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) после этого подсчитали, что процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев. По данным ассоциации, уже сейчас в Санкт-Петербурге, где выдается большая часть финских шенгенских виз, турфирмы берут документы для их оформления в начале октября, таким образом, уже сейчас ожидание визы занимает порядка 2,5 месяца.
18 августа главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку.
Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.
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