Финляндия сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян
Правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 г. обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», — говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточняет МИД.
Ранее в дипломатическом ведомстве Финляндии сообщали, что среди мер по сокращению числа выдаваемых туристических виз, которые соответствовали бы законодательству страны, рассматривается также идея ограничить прием заявок одним днем в неделю.
В начале августа в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым.
Между тем Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.
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