Финляндия сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян

В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточняет МИД.