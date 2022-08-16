Газета
Политика

Финляндия сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян

Ведомости

Правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. 

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 г. обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточняет МИД.

Ранее в дипломатическом ведомстве Финляндии сообщали, что среди мер по сокращению числа выдаваемых туристических виз, которые соответствовали бы законодательству страны, рассматривается также идея ограничить прием заявок одним днем в неделю.

В начале августа в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым.

Между тем Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных