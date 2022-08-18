Получение финской визы после введения ограничений займет 4-5 месяцев
Процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев после сокращения властями Финляндии количества выдаваемых россиянам виз в 10 раз, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября «отвалятся» те, кто хотел «запастись шенгеном впрок». Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев», – говорится в сообщении ассоциации.
По данным АТОР, уже сейчас в Санкт-Петербурге, где выдается большая часть финских шенгенских виз, турфирмы берут документы для их оформления в начале октября, таким образом, уже сейчас ожидание визы занимает порядка 2,5 месяца.
В ассоциации отмечают, что с начала действия ограничений выдача виз в туристических целях составит около 10% от текущего количества предоставляемых виз. В среднем для туристов будет доступно около 100 слотов для записи в день, еще 400 слотов будут доступны тем, кто обращается за визой по другим причинам – по учебе, работе, в гуманитарных целях и др.
О том, что правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, – 16 августа сообщили в министерстве. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по иным причинам.
В начале августа в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым.
Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.