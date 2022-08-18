Получение финской визы после введения ограничений займет 4-5 месяцев

В ассоциации отмечают, что с начала действия ограничений выдача виз в туристических целях составит около 10% от текущего количества предоставляемых виз. В среднем для туристов будет доступно около 100 слотов для записи в день, еще 400 слотов будут доступны тем, кто обращается за визой по другим причинам – по учебе, работе, в гуманитарных целях и др.