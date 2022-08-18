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Получение финской визы после введения ограничений займет 4-5 месяцев

Ведомости

Процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев после сокращения властями Финляндии количества выдаваемых россиянам виз в 10 раз, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября «отвалятся» те, кто хотел «запастись шенгеном впрок». Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев», – говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, уже сейчас в Санкт-Петербурге, где выдается большая часть финских шенгенских виз, турфирмы берут документы для их оформления в начале октября, таким образом, уже сейчас ожидание визы занимает порядка 2,5 месяца.

В ассоциации отмечают, что с начала действия ограничений выдача виз в туристических целях составит около 10% от текущего количества предоставляемых виз. В среднем для туристов будет доступно около 100 слотов для записи в день, еще 400 слотов будут доступны тем, кто обращается за визой по другим причинам – по учебе, работе, в гуманитарных целях и др.

О том, что правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, – 16 августа сообщили в министерстве. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по иным причинам.

В начале августа в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым.

Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных