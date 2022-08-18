Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности сокращения выдачи виз россиянам
Главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесен рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией, на предстоящем "гимнихе" [неформальная встреча глав МИД ЕС]», – рассказал собеседник агентства.
Также источник ТАСС пояснил, что в первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку.
Кроме того, на обсуждении будет стоять вопрос о согласованных действиях Евросоюза в рамках их национальных компетенций. Изначально будет рассмотрено создание добровольной системы, которая призвана кратно сократить выдачу туристических виз жителям России. К данной мере смогут присоединиться те страны, которые «уже готовы к этому шагу», заявил источник агентства.
Накануне правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу отметил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.
16 августа правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва примет ответные меры в случае введения Финляндией запрета на выдачу виз россиянам. Кроме того, Песков не исключил, что Запад может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, однако он выразил надежду, что этого не произойдет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.