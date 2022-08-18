Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности сокращения выдачи виз россиянам

16 августа правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.