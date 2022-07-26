В Кремле пообещали ответ в случае запрета на выдачу россиянам шенгенских виз
Москва примет ответные меры в случае введения Финляндией запрета на выдачу виз россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько мы понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию — вполне объяснимую и прогнозируемую», — подчеркнул Песков.
Говоря о том, что МИД России не исключает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, пресс-секретарь президента отметил, что страны ЕС и Северной Америки буквально состязаются в принятии «недружественных мер» к России. Однако у них иссякает арсенал мер, которые, по их мнению, могут заставить Москву изменить позицию, что неверно. Песков также не исключил, что россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы, однако он выразил надежду, что этого не произойдет.
«Все-таки давайте не забывать, что, скажем так, в ситуациях особого значения — таких как, например, история с калининградским транзитом — все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального бессознательного состояния», — отметил он.
Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.
Ранее сегодня директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин заявил в интервью ТАСС, что не исключает, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Он рассказал, что МИД фиксирует призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, которые исходят от «одиозных» политиков и общественных деятелей. Консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии в России фактически полностью приостановили выдачу виз россиянам.
Накануне постпред Украины при ЕС Алексей Макеев призвал страны Евросоюза не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине.
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