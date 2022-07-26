В Кремле пообещали ответ в случае запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

Говоря о том, что МИД России не исключает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, пресс-секретарь президента отметил, что страны ЕС и Северной Америки буквально состязаются в принятии «недружественных мер» к России. Однако у них иссякает арсенал мер, которые, по их мнению, могут заставить Москву изменить позицию, что неверно. Песков также не исключил, что россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы, однако он выразил надежду, что этого не произойдет.