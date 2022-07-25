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Общество

Финляндия продолжит выдавать туристические визы россиянам

Ведомости

Финляндия не собирается прекращать выдавать туристические визы гражданам России, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на исполняющую обязанности премьер-министра Финляндии, министра по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — говорит Туппурайнен. Однако она отмечает, что сама Финляндия не готовит никаких мер по этому вопросу.

Финляндия и Россия закрыли свои границы в 2020 г. на фоне пандемия коронавируса. С 30 июня Финляндия открыла границы для российских туристов, при этом уже 15 июля число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня. 

24 февраля правительство Литвы приняло решение перестать выдавать визы россиянам, а также отозвала своего посла из России. В визах россиянам стали отказывать также Чехия и Латвия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных