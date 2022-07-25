Финляндия продолжит выдавать туристические визы россиянам
Финляндия не собирается прекращать выдавать туристические визы гражданам России, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на исполняющую обязанности премьер-министра Финляндии, министра по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.
Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.
«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — говорит Туппурайнен. Однако она отмечает, что сама Финляндия не готовит никаких мер по этому вопросу.
Финляндия и Россия закрыли свои границы в 2020 г. на фоне пандемия коронавируса. С 30 июня Финляндия открыла границы для российских туристов, при этом уже 15 июля число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня.
24 февраля правительство Литвы приняло решение перестать выдавать визы россиянам, а также отозвала своего посла из России. В визах россиянам стали отказывать также Чехия и Латвия.
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