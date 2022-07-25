Финляндия продолжит выдавать туристические визы россиянам

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — говорит Туппурайнен. Однако она отмечает, что сама Финляндия не готовит никаких мер по этому вопросу.