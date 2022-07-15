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Число пересекших границу с Финляндией жителей России достигло доковидного уровня

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Число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня, передает «Интерфакс» со ссылкой на финский портал телерадиовещания Yle. 

Сообщается, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом». При этом доля россиян, которые пересекли границу с Финляндией, составила 60%, все остальные – те, кто приехал в Россию. 

Сейчас россияне могут свободно выезжать по сухопутной границе через Финляндию, Эстонию и Латвию, а иностранцы — въезжать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется. Ограничения были введены в марте 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Финляндия отменила такие ограничения 30 июня. В финском МВД рассчитывают, что подобный шаг «приведет к увеличению числа путешественников из других стран, в первую очередь из России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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