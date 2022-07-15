Число пересекших границу с Финляндией жителей России достигло доковидного уровня
Число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня, передает «Интерфакс» со ссылкой на финский портал телерадиовещания Yle.
Сообщается, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом». При этом доля россиян, которые пересекли границу с Финляндией, составила 60%, все остальные – те, кто приехал в Россию.
Сейчас россияне могут свободно выезжать по сухопутной границе через Финляндию, Эстонию и Латвию, а иностранцы — въезжать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется. Ограничения были введены в марте 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Финляндия отменила такие ограничения 30 июня. В финском МВД рассчитывают, что подобный шаг «приведет к увеличению числа путешественников из других стран, в первую очередь из России».
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