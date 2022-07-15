Число пересекших границу с Финляндией жителей России достигло доковидного уровня

Сообщается, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом». При этом доля россиян, которые пересекли границу с Финляндией, составила 60%, все остальные – те, кто приехал в Россию.