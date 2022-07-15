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Роспотребнадзор не планирует вводить ковидные ограничения на федеральном уровне

Ведомости

Вводить ковидные ограничения на федеральном уровне не планируется, поскольку эпидситуация в России остается стабильной, при необходимости отдельные регионы могут к ним вернуться, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

В ведомстве уточнили, что нынешний уровень заболеваемости является показателем низкой интенсивности эпидемического процесса. 

Ранее сообщалось, что Россия снимает ограничения, которые были введены в период пандемии, на пересечение границ. Сегодня российские пограничники начали пропускать туристов через границу с Финляндией. При этом иностранцы, у которых нет COVID-сертификата, будут обязаны сдавать ПЦР-тест по прилете в Россию. Требование не распространяется только на граждан Белоруссии. При пересечении сухопутных границ сдавать тест и заполнять анкету не потребуется. 

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели к 1 июля, Роспотребнадзор заявил о том, что не планирует возвращать ограничения. Тем не менее,  представители ведомства посоветовали тем, кто относится к уязвимым категориям, и страдающим хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. В частности, московский Оперштаб по борьбе с коронавирусом также рекомендовал надевать маски в закрытых помещениях. 

Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5, который хоть и распространяется быстрее, но переносится значительно легче, чем при заражении альфа- или дельта-штаммом.

За последние сутки в России выявили 4457 случаев заражения COVID-19, что почти на 10% больше, чем накануне – заболеваемость растет третий день подряд. По данным на 15 июля, были госпитализированы 1266 человек, 40 умерли. Больше всего заболевших в Москве (860), Московской области (417) и Санкт-Петербурге (329). Нулевой заболеваемости нет ни в одном регионе, хотя в июне это наблюдалось неоднократно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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