Роспотребнадзор не планирует вводить ковидные ограничения на федеральном уровне

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели к 1 июля, Роспотребнадзор заявил о том, что не планирует возвращать ограничения. Тем не менее, представители ведомства посоветовали тем, кто относится к уязвимым категориям, и страдающим хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. В частности, московский Оперштаб по борьбе с коронавирусом также рекомендовал надевать маски в закрытых помещениях.