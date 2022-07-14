Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России

«С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — отметила она (цитата по ТАСС).