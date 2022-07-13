Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости COVID-19

А в Калужской области из-за «резко возрастающего количества заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге» на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению инфекции предлагали вернуть рекомендации о масочном режиме в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте. Об этом заявил вице-губернатор Константин Горобцов. За сутки там заразилось 16 человек (1241 в феврале).