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Общество

Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости COVID-19

Ведомство рекомендует людям с хроническими заболеваниями носить маски
Валерия Мишина Екатерина Гробман
За неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей / Андрей Гордеев / Ведомости

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым необходимо соблюдать масочный режим в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой. Кроме того, гражданам «не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности» и рекомендуется пользоваться антисептическими средствами. Сохраняется и рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

1 июля Роспотребнадзор отменил рекомендации по массовым ограничительным мерам, в том числе по масочному режиму. Следуя этому документу, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 13 июля подписал постановление о снятии части коронавирусных ограничений: по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, работе развлекательных центров и т. д. Снятие противокоронавирусных мер Роспотребнадзор объяснял тем, что показатель заболеваемости снизился в 64 раза по сравнению с февралем.

Но власти трех регионов накануне, 12 июля, начали объявлять о необходимости вновь ввести часть отмененных Роспотребнадзором профилактических мер. В Telegram-канале комплекса социального развития Москвы говорится, что за неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. «Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях», – говорилось в сообщении. В столице за сутки выявлено 972 новых случая коронавируса, а во время последнего пика, 9 февраля, – 11 521.

Аналогичное сообщение распространила и пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. За сутки было выявлено 284 заболевания, в то время как 9 февраля – 19 644. «Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию!» – цитирует пресс-служба петербургской администрации губернатора Александра Беглова.

А в Калужской области из-за «резко возрастающего количества заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге» на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению инфекции предлагали вернуть рекомендации о масочном режиме в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте. Об этом заявил вице-губернатор Константин Горобцов. За сутки там заразилось 16 человек (1241 в феврале).

Всемирная организация здравоохранения также призывает вернуть масочный режим, передал 13 июля телеканал Sky News. В России показатель заболеваемости COVID-19 к 13 июля вырос на 8,2% по сравнению с предыдущей неделей и сейчас на 6% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Попова заявила, что подъем заболеваемости связан с распространением новых подвариантов штамма омикрон, для которых «характерна большая трансмиссивность» (способность к передаче). Пока «введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», говорит она. «Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта», – отметила Попова.

При этом сейчас возвращение масштабных мер против ковида маловероятно, считает политолог Алексей Макаркин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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