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Эстония сообщила о планах запретить въезд в страну россиянам с шенгеном

Ведомости

Эстония планирует ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает портал ERR. Соответствующее решение будет подготовлено к следующей неделе. 

«В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — сообщил он.

Рейнсалу уточнил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону. 

На прошлой неделе Эстония приняла решение закрыть для граждан России въезд в страну по шенгену, который был выдан республикой, оно вступит в силу завтра, 18 августа. До момента принятия нового решения запрет не распространяется на граждан России, у которых есть виза, выданная другими государствами шенгенской зоны. Кроме того, под ограничение не попадут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, а также лица, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам, близкие родственники граждан республики или обладатели постоянного вида на жительство.

Также на прошлой неделе предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС. Рейнсалу еще в начале августа предлагал включить этот запрет в следующий пакет санкций ЕС, который будет согласован в конце месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных