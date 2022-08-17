Эстония сообщила о планах запретить въезд в страну россиянам с шенгеном
Эстония планирует ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает портал ERR. Соответствующее решение будет подготовлено к следующей неделе.
«В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — сообщил он.
Рейнсалу уточнил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.
На прошлой неделе Эстония приняла решение закрыть для граждан России въезд в страну по шенгену, который был выдан республикой, оно вступит в силу завтра, 18 августа. До момента принятия нового решения запрет не распространяется на граждан России, у которых есть виза, выданная другими государствами шенгенской зоны. Кроме того, под ограничение не попадут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, а также лица, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам, близкие родственники граждан республики или обладатели постоянного вида на жительство.
Также на прошлой неделе предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС. Рейнсалу еще в начале августа предлагал включить этот запрет в следующий пакет санкций ЕС, который будет согласован в конце месяца.
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