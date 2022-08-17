Эстония сообщила о планах запретить въезд в страну россиянам с шенгеном

«В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — сообщил он.