Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиян

В чешской столице министры иностранных дел сначала будут обсуждать создание добровольной системы ограничения выдачи туристических виз для граждан России. К этой схеме могут присоединиться страны ЕС, которые готовы на этот шаг. По словам собеседника ТАСС, это позволит ЕС создать оптимальные формы визовых ограничений. Источник ТАСС отметил, что полный отказ в визах вряд ли возможен. По его словам, всегда будут категории людей, выдача виз которым необходима: гражданским активистам, журналистам и др. Кроме того, отметил он, пересмотр шенгенского кодекса – длинный юридический процесс.