Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиян

Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиянНа встрече министров иностранных дел 31 августа вряд ли будут приняты радикальные меры
Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) обсудят возможность изменения визового кодекса ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Другой вариант – создание механизма, который позволит сократить количество выдаваемых россиянам виз. Вопрос будет рассматриваться 31 августа на неформальной встрече министров в Праге.
«Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», – сказал собеседник ТАСС. По его словам, инициатива будет внесена на рассмотрение Эстонией, Финляндией и некоторыми другими странами ЕС.
В чешской столице министры иностранных дел сначала будут обсуждать создание добровольной системы ограничения выдачи туристических виз для граждан России. К этой схеме могут присоединиться страны ЕС, которые готовы на этот шаг. По словам собеседника ТАСС, это позволит ЕС создать оптимальные формы визовых ограничений. Источник ТАСС отметил, что полный отказ в визах вряд ли возможен. По его словам, всегда будут категории людей, выдача виз которым необходима: гражданским активистам, журналистам и др. Кроме того, отметил он, пересмотр шенгенского кодекса – длинный юридический процесс.
Сразу после начала военной спецоперации официальный представитель МИДа, директор департамента информации и печати дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что у ведомства нет информации о том, что ЕС запретит выдачу шенгенских виз для всех россиян. «Знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке», – говорила она в программе «Соловьев Live».
Днем 18 августа заместитель Захаровой Иван Нечаев заявил на брифинге, что РФ не исключает принятия решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам на уровне ЕС. «Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», – заявил он. По его словам, «эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны».
Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России. При этом представители Финляндии и стран Прибалтики, которые ввели те или иные ограничения и запреты, не раз заявляли о необходимости общеевропейских визовых санкций против РФ. Нечаев 11 августа назвал визовые ограничения попыткой отгородиться от России «новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы».
Едва ли 31 августа на уровне ЕС будет принято решение, которое уникальным образом сократит выдачу виз гражданам России, поскольку в отношении этих мер нет и не предвидится консенсуса между государствами Восточной Европы и крупными европейскими странами, прежде всего Францией и Германией, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Попытки выработать здесь единую позицию вероятнее всего обернутся неудачей, говорит он. Но отдельные государства сейчас пытаются разными способами сократить выдачу туристических виз россиянам, как, к примеру, Финляндия. Иных мер, по мнению Соколова, в ближайшей перспективе ждать не стоит.