Украина разорвала соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем

В начале августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 г., которая в том числе предусматривает прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии, а также физическое отделение от энергосетей этих двух стран и объединение с европейскими операторами.