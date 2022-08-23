Украина разорвала соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем
Правительство Украины решило выйти из соглашения с Россией об обеспечении параллельной работы энергосистем двух государств, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ», – написал он в своем Telegram-канале.
Соглашение было подписано в июле 2012 г. и подразумевало, в частности, обязанность обеих сторон обеспечить надлежащее техническое состояние и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, а также скоординированное планирование и управление режимами параллельной работы двух систем.
В начале августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 г., которая в том числе предусматривает прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии, а также физическое отделение от энергосетей этих двух стран и объединение с европейскими операторами.
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