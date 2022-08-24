Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации военных
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — рассказал собеседник агентства.
При этом адвокат Ройзмана Юлия Федотова не смогла подтвердить информацию о задержании. По ее словам, она сама узнала об этом от журналистов. «Я сама узнала от журналистов, не знаю. Мне нужно как минимум узнать», — сказала она.
Помощник Ройзмана Лейла Гусейнова сообщила «РИА Новости», что экс-мэр Екатеринбурга действительно задержан. Она отметила, что правоохранительные органы собираются провести обыск в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы.
Источник агентства в правоохранительных органах также подтвердил, что на Ройзмана завели уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее Евгения Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
В мае общественный деятель получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. Его признали виновным по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.
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