Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения или усложнять процедуру получения виз для граждан России. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора по телефону с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
«Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», – написал Сийярто в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Министр также отметил, что речь шла об ужесточении санкций против России. В частности, правительство Эстонии уже анонсировало подготовку предложений для ЕС по восьмому пакету санкций, который расширит ограничения в сферах экономики, энергетики и торговли. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», – подчеркнул Сийярто.
В ряде стран ЕС неоднократно призывали запретить въезд для граждан России в ЕС. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Исключения составляют дипломаты, лица с правом на свободное передвижение по ЕС и те, у кого в стране есть родственники.
Кроме того, существенно сократить количество выдаваемых виз россиянам решили в Финляндии. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. А с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях – примерно в 10 раз меньше текущего количества.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
30–31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней, в том числе, планируется обсудить изменения в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. Также накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия рассматривают введение запрета на выдачу виз россиянам на региональном уровне, если страны ЕС не примут общее решение.
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