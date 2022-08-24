Премьер-министр Израиля призвал отказаться от ядерной сделки с Ираном

Евросоюз, выступая посредником между Штатами и Ираном, на прошлой неделе представил новый проект соглашения. Восстановление СВПД вызвало трения между США и Израилем. Премьер-министр Израиля сообщал президенту США о том, что новый договор в интерпретации ЕС выходит за рамки изначального соглашения. При этом в Израиле не выступают против возобновления СВПД, однако там считают, что нынешние условия проекта соглашения являются неподходящими.