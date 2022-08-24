Премьер-министр Израиля призвал отказаться от ядерной сделки с Ираном
Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал Запад отказаться от подписания соглашения с Ираном, предполагающего восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атому.
«Страны Запада обозначили красную черту, а иранцы ее игнорируют. И теперь эта красная черта смещается», — сказал Лапид (цитата по «Интерфаксу»).
Разработанный сейчас проект соглашения Лапид считает «плохой сделкой». Он убежден, что она не соответствует стандартам, установленным президентом США Джо Байденом о недопуске Ирана в статус ядерной страны.
Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вечером 21 августа провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе, которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций. Сам договор СВПД был утвержден при президенте США Бараке Обаме в 2015 г. без согласования в сенате.
Евросоюз, выступая посредником между Штатами и Ираном, на прошлой неделе представил новый проект соглашения. Восстановление СВПД вызвало трения между США и Израилем. Премьер-министр Израиля сообщал президенту США о том, что новый договор в интерпретации ЕС выходит за рамки изначального соглашения. При этом в Израиле не выступают против возобновления СВПД, однако там считают, что нынешние условия проекта соглашения являются неподходящими.
Власти Ирана, в свою очередь, хотят иметь гарантии, что смогут получить компенсацию, если в будущем новая администрация США решит выйти из сделки. Кроме того, Тегеран требует прекратить расследование МАГАТЭ, которое началось еще в 2019 г., когда организация обнаружила на территории иранских объектов незаявленные ядерные материалы.
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