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Премьер-министр Израиля призвал отказаться от ядерной сделки с Ираном

Ведомости

Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал Запад отказаться от подписания соглашения с Ираном, предполагающего восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атому.

«Страны Запада обозначили красную черту, а иранцы ее игнорируют. И теперь эта красная черта смещается», — сказал Лапид (цитата по «Интерфаксу»).

Разработанный сейчас проект соглашения Лапид считает «плохой сделкой». Он убежден, что она не соответствует стандартам, установленным президентом США Джо Байденом о недопуске Ирана в статус ядерной страны.

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вечером 21 августа провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе, которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций. Сам договор СВПД был утвержден при президенте США Бараке Обаме в 2015 г. без согласования в сенате.

Евросоюз, выступая посредником между Штатами и Ираном, на прошлой неделе представил новый проект соглашения. Восстановление СВПД вызвало трения между США и Израилем. Премьер-министр Израиля сообщал президенту США о том, что новый договор в интерпретации ЕС выходит за рамки изначального соглашения. При этом в Израиле не выступают против возобновления СВПД, однако там считают, что нынешние условия проекта соглашения являются неподходящими.

Власти Ирана, в свою очередь, хотят иметь гарантии, что смогут получить компенсацию, если в будущем новая администрация США решит выйти из сделки. Кроме того, Тегеран требует прекратить расследование МАГАТЭ, которое началось еще в 2019 г., когда организация обнаружила на территории иранских объектов незаявленные ядерные материалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных