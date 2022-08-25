Володин: Европа потеряет €21 млрд, если запретит въезд туристам из России
Запрет на въезд граждан из России обойдется Европе в €21 млрд, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам», — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, такими инициативами европейские страны «наказывают сами себя». Кроме того, добавил спикер, идея ограничить выдачу виз россиянам звучит от стран, которые «потеряли свой суверенитет».
Он отметил, что 80% населения Земли не поддерживает санкции против России. «Есть к кому поехать в гости», — подытожил политик.
В то же время Володин обратил внимание на внутрироссийский туризм. Он призвал развивать «собственную инфраструктуру» и создавать условия для путешествий и отдыха в России.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.
Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. А Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия.
30-31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить предложения по визовым ограничениям для граждан России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса