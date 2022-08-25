В Запорожье заявили об угрозе срыва поставок электричества в ЕС из-за обстрелов АЭС

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных. Российские власти подчеркивают, что не используют станцию в военных целях и не размещают на ее территории вооружение.