В Запорожье заявили об угрозе срыва поставок электричества в ЕС из-за обстрелов АЭС
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к остановке станции, что грозит сбоем поставок электричества в ЕС, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов «РИА Новости».
«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза», – заявил он.
По словам Рогова, в таком случае Украина превратится из страны-экспортера в страну-импортера электроэнергии.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных. Российские власти подчеркивают, что не используют станцию в военных целях и не размещают на ее территории вооружение.
В то же время Киев обвиняет в атаках на ЗАЭС российских военных и требует вернуть объект под контроль Украины. С тем же призывом в августе выступили главы МИД стран G7.
Россия не раз подчеркивала, что ЗАЭС должна оставаться под контролем российских военных из соображений безопасности. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, их усилиями удается защитить станцию и не допустить ядерной катастрофы. Уход с ЗАЭС может обернуться провокацией со стороны Киева, считает он.
Накануне Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ. По его словам, Москва надеется, что миссия посетит станцию «как можно скорее».
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