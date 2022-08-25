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Херсон и Мелитополь остались без электричества

Ведомости

Город Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен. Об этом сообщил член главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Весь Мелитополь без электричества», — написал он. Причины произошедшего не уточняются.

Кроме того, без электричества остался Херсон и некоторые населенные пункты региона, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов «РИА Новости».

«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», — рассказал он.

Собеседник «Интерфакса» уточнил, что в Херсонской области также частично отключены водоснабжение и мобильная связь.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных