Херсон и Мелитополь остались без электричества

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.