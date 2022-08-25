Херсон и Мелитополь остались без электричества
Город Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен. Об этом сообщил член главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Весь Мелитополь без электричества», — написал он. Причины произошедшего не уточняются.
Кроме того, без электричества остался Херсон и некоторые населенные пункты региона, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов «РИА Новости».
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», — рассказал он.
Собеседник «Интерфакса» уточнил, что в Херсонской области также частично отключены водоснабжение и мобильная связь.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса