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В МИД России прокомментировали видео с нетрезвым сотрудником посольства США

Ведомости

МИД России опубликовал в своих соцсетях видео с нетрезвым, как утверждается, сотрудником посольства США в Москве, а также предложил в шутку госдепу доплачивать работникам дипмиссии «за невыносимые условия труда».

«Призываем госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», – говорится в сообщении.

На видео неопрятного вида мужчина пытается ранним утром добраться до посольства США, несколько раз падая. 

Как сообщают Telegram-каналы, где и появилось изначально видео, на кадрах – нетрезвый охранник посольства Николас Сторми Наварро. Официального подтверждения этой информации нет, однако представитель МИД России Мария Захарова также опубликовала данное видео с комментарием «Наварро, one love».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных