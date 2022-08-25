В МИД России прокомментировали видео с нетрезвым сотрудником посольства США

Как сообщают Telegram-каналы, где и появилось изначально видео, на кадрах – нетрезвый охранник посольства Николас Сторми Наварро. Официального подтверждения этой информации нет, однако представитель МИД России Мария Захарова также опубликовала данное видео с комментарием «Наварро, one love».