В МИД России прокомментировали видео с нетрезвым сотрудником посольства США
МИД России опубликовал в своих соцсетях видео с нетрезвым, как утверждается, сотрудником посольства США в Москве, а также предложил в шутку госдепу доплачивать работникам дипмиссии «за невыносимые условия труда».
«Призываем госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», – говорится в сообщении.
На видео неопрятного вида мужчина пытается ранним утром добраться до посольства США, несколько раз падая.
Как сообщают Telegram-каналы, где и появилось изначально видео, на кадрах – нетрезвый охранник посольства Николас Сторми Наварро. Официального подтверждения этой информации нет, однако представитель МИД России Мария Захарова также опубликовала данное видео с комментарием «Наварро, one love».
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