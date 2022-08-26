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Reuters: Гаага попросит разрешения временно не соблюдать санкции против России

Ведомости

Нидерландский город Гаага попросит разрешения временно не исполнять европейские санкции против России, так как он пока не может найти замену поставщику газа — «Газпрому». Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.  

Санкции, введенные ЕС против России после начала спецоперации на Украине, предписывают европейским правительствам и другим государственным органам расторгнуть договоры с российскими компании не позднее 10 октября 2022 г. Отмечается, что в поисках нового поставщика энергоносителя Гаага провела два тендера (в июне и июле), но так и не смогла привлечь ни одного предложения.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 г., чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — сказала Брюйнс.

Она выразила уверенность, что переговоры с потенциальными поставщиками все равно приведут к соглашению. При этом Брюйнс признала, что любой новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже нынешнего соглашения с «Газпромом». 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способ отказаться от российского газа.

На фоне антироссийских санкций и сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя стоимость газа в Европе начала расти. 22 августа биржевая цена газа превысила $3000 за тысячу куб. м впервые с 8 марта. Спустя два дня стоимость сентябрьского фьючерса перешагнула отметку в $3100, а 25 августа — в $3300.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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