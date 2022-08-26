Reuters: Гаага попросит разрешения временно не соблюдать санкции против России

Санкции, введенные ЕС против России после начала спецоперации на Украине, предписывают европейским правительствам и другим государственным органам расторгнуть договоры с российскими компании не позднее 10 октября 2022 г. Отмечается, что в поисках нового поставщика энергоносителя Гаага провела два тендера (в июне и июле), но так и не смогла привлечь ни одного предложения.