Reuters: Гаага попросит разрешения временно не соблюдать санкции против России
Нидерландский город Гаага попросит разрешения временно не исполнять европейские санкции против России, так как он пока не может найти замену поставщику газа — «Газпрому». Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.
Санкции, введенные ЕС против России после начала спецоперации на Украине, предписывают европейским правительствам и другим государственным органам расторгнуть договоры с российскими компании не позднее 10 октября 2022 г. Отмечается, что в поисках нового поставщика энергоносителя Гаага провела два тендера (в июне и июле), но так и не смогла привлечь ни одного предложения.
«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 г., чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — сказала Брюйнс.
Она выразила уверенность, что переговоры с потенциальными поставщиками все равно приведут к соглашению. При этом Брюйнс признала, что любой новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже нынешнего соглашения с «Газпромом».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способ отказаться от российского газа.
На фоне антироссийских санкций и сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя стоимость газа в Европе начала расти. 22 августа биржевая цена газа превысила $3000 за тысячу куб. м впервые с 8 марта. Спустя два дня стоимость сентябрьского фьючерса перешагнула отметку в $3100, а 25 августа — в $3300.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.