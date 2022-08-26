Шольц заявил, что Германия не станет поставлять оружие Украине для ударов по России
Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Магдебурге.
Шольц сказал, что поддерживает слова президента США Джо Байдена о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов территории России. Он добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.
«Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — подчеркнул канцлер ФРГ (цитата по T-Online).
Ранее Украина неоднократно заявляла, что нуждается в РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS для ответа на удары со стороны России. Однако американские власти не спешили предоставлять украинским властям такое вооружение. В мае Байден исключил возможность передачи Украине ракетных систем, которые способны достичь российской территории.
В итоге поставки РСЗО HIMARS на Украину все же состоялись, однако США предоставили их со снарядами такой дальности, при которой они не могут угрожать территории России.
В то же время западные страны продолжают оказывать масштабную военную помощь Украине. Так, в августе США анонсировали сразу три новых пакета военной помощи: на $1 млрд, $775 млн и почти $3 млрд.
Европейские страны тоже не перестают поставлять оружие Украине. На этой неделе подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 54 млн фунтов стерлингов. А 23 августа агентство Reuters сообщило о планах Германии поставить Украине оружие на сумму, превышающую 500 млн евро.
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