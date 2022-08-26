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Политика

Посольство назвало материал госдепа о военных преступлениях России «очередной фальшивкой»

Ведомости

Госдепартамент США продолжает распространять информацию о «фильтрационных лагерях», которые якобы создала Россия в ДНР. Эта информация является «очередной фальшивкой», заявили в посольстве России в США.

В дипмиссии добавили, что американские власти также настаивают на причастности российских военных к разрушениям больниц, школ и культурных объектов в республике.

«Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале. 

Дипломаты подчеркнули, что Москва соблюдает нормы международного гуманитарного права и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Более того, как уточнили в посольстве, Россия восстанавливает социальные объекты, которые «были разрушены в результате изуверских действий киевского режима».

Накануне запущенный госдепом проект Conflict Observatory, ссылаясь на исследователей Йельского университета, опубликовал материал о якобы созданных Россией более 20 «фильтрационных лагерях» на территории ДНР. 

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Москва насильно удерживает украинских граждан на территории России. Он также призвал РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ» на якобы имеющиеся «фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.

Слова Блинкена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала она в Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных