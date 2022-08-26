Посольство назвало материал госдепа о военных преступлениях России «очередной фальшивкой»

Дипломаты подчеркнули, что Москва соблюдает нормы международного гуманитарного права и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Более того, как уточнили в посольстве, Россия восстанавливает социальные объекты, которые «были разрушены в результате изуверских действий киевского режима».