Посольство назвало материал госдепа о военных преступлениях России «очередной фальшивкой»
Госдепартамент США продолжает распространять информацию о «фильтрационных лагерях», которые якобы создала Россия в ДНР. Эта информация является «очередной фальшивкой», заявили в посольстве России в США.
В дипмиссии добавили, что американские власти также настаивают на причастности российских военных к разрушениям больниц, школ и культурных объектов в республике.
«Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале.
Дипломаты подчеркнули, что Москва соблюдает нормы международного гуманитарного права и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Более того, как уточнили в посольстве, Россия восстанавливает социальные объекты, которые «были разрушены в результате изуверских действий киевского режима».
Накануне запущенный госдепом проект Conflict Observatory, ссылаясь на исследователей Йельского университета, опубликовал материал о якобы созданных Россией более 20 «фильтрационных лагерях» на территории ДНР.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Москва насильно удерживает украинских граждан на территории России. Он также призвал РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ» на якобы имеющиеся «фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.
Слова Блинкена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала она в Telegram-канале.
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