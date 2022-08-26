Мишустин заявил, что Запад усиливает санкции против России и Белоруссии

В то же время ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. К примеру, Европе грозит энергетический кризис, также в западных странах растут цены на продукты питания. Однако Запад не собирается отказываться от санкций. Более того, несколько стран ЕС поддерживают отмену выдачи туристических виз для россиян. По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Европа может потерять 21 млрд евро, если запретит въезд туристам из России.