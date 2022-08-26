Мишустин заявил, что Запад усиливает санкции против России и Белоруссии
Западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию и при этом сами ощущают негативные последствия от этих мер. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства России.
«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали сами ее инициаторы», – сказал Мишустин.
По его мнению, глобальный кризис продовольствия стал «прямым следствием» действий западных государств. Он также указал на меняющуюся экономическую ситуацию. По словам премьера, международная экономическая и торговая система расшатывается, кроме того, нарушаются «привычные связи и уклады».
При этом Мишустин отметил эффективность ЕАЭС. В пример он привел объем ВВП ЕАЭС, который за I квартал 2022 г. увеличился более чем на 3,5%. Также он заявил о росте сельскохозяйственного производства в первом полугодии и увеличении выпуска промышленных товаров почти на 2%. Мишустин добавил, что доля взаимных расчетов между членами ЕАЭС в нацвалютах достигла 75%.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В Европе заявляли, что цель санкций в том числе заключается в том, что ослабить экономику России.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вопреки ограничениям растут нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России. Он сообщил, что последний показатель увеличился на 24%.
Санкции затронули и Белоруссию, которую после начала спецоперации Запад стал обвинять в участии в конфликте. Несмотря на то что власти страны не раз опровергали эту информацию, против ряда физических и юридических лиц Белоруссии ввели ограничительные меры. В частности, под санкции попали банки Белинвестбанк и «Дабрабыт».
В то же время ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. К примеру, Европе грозит энергетический кризис, также в западных странах растут цены на продукты питания. Однако Запад не собирается отказываться от санкций. Более того, несколько стран ЕС поддерживают отмену выдачи туристических виз для россиян. По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Европа может потерять 21 млрд евро, если запретит въезд туристам из России.
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