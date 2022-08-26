Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) угрожало бизнесменам в Турции за продажу недвижимости россиянам, утверждает турецкая газета Yeni Şafak.
По информации издания, представитель ЦРУ в Турции звонил должностным лицам строительных компаний, участвовавших в закупках жилья с российскими компаниями. «Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: «Сколько домов вы продали россиянам? В какой валюте вы получали оплату? По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?», – пишет газета.
Помимо этого заместитель министра финансов США Адевале Адейемо направил Союзу промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), крупнейшему в Турции деловому объединению, письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией. Позже американские чиновники провели встречи с участниками TÜSİAD.
После начала специальной военной операции на Украине правительство Турции заявило о нежелании присоединяться к санкциям против России. 11 августа министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна также не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики.
21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.
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