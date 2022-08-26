Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

По информации издания, представитель ЦРУ в Турции звонил должностным лицам строительных компаний, участвовавших в закупках жилья с российскими компаниями. «Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: «Сколько домов вы продали россиянам? В какой валюте вы получали оплату? По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?», – пишет газета.