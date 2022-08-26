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Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

Ведомости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) угрожало бизнесменам в Турции за продажу недвижимости россиянам, утверждает турецкая газета Yeni Şafak.

По информации издания, представитель ЦРУ в Турции звонил должностным лицам строительных компаний, участвовавших в закупках жилья с российскими компаниями. «Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: «Сколько домов вы продали россиянам? В какой валюте вы получали оплату? По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?», – пишет газета.

Помимо этого заместитель министра финансов США Адевале Адейемо направил Союзу промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), крупнейшему в Турции деловому объединению, письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией. Позже американские чиновники провели встречи с участниками TÜSİAD.

После начала специальной военной операции на Украине правительство Турции заявило о нежелании присоединяться к санкциям против России. 11 августа министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна также не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики.

21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных