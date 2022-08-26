Захарова заявила о неприемлемости призывов президента Латвии изолировать русских

24 августа Левитс заявил о необходимости изолировать часть нелояльного к государству русскоязычного общества. По словам главы государства, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. К положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы», к отрицательным – в стране появилась «нелояльная к государству часть российского общества».