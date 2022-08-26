Захарова заявила о неприемлемости призывов президента Латвии изолировать русских
Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой», – цитирует Захарову пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, латвийские власти предпочитают навязывать населению «путь двухобщинности», что ведет к дальнейшему расколу и росту напряженности в обществе на фоне усугубляющихся проблем в социально-экономической сфере. «К сожалению, европейские «демократические» структуры стыдливо молчат», – подчеркнула она.
24 августа Левитс заявил о необходимости изолировать часть нелояльного к государству русскоязычного общества. По словам главы государства, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. К положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы», к отрицательным – в стране появилась «нелояльная к государству часть российского общества».
11 августа сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. По мнению властей Латвии, Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г. и крушению Boeing МН17 в 2014 г.
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