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Политика

Захарова заявила о неприемлемости призывов президента Латвии изолировать русских

Ведомости

Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой», – цитирует Захарову пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

По словам дипломата, латвийские власти предпочитают навязывать населению «путь двухобщинности», что ведет к дальнейшему расколу и росту напряженности в обществе на фоне усугубляющихся проблем в социально-экономической сфере. «К сожалению, европейские «демократические» структуры стыдливо молчат», – подчеркнула она.

24 августа Левитс заявил о необходимости изолировать часть нелояльного к государству русскоязычного общества. По словам главы государства, в обществе Латвии после начала спецоперации на Украине появились как положительные, так и отрицательные явления. К положительным Левитс отнес то, что большая часть общества республики стала более патриотичной и начала «лучше осознавать свою страну и цену свободы», к отрицательным – в стране появилась «нелояльная к государству часть российского общества».

11 августа сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. По мнению властей Латвии, Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г. и крушению Boeing МН17 в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных