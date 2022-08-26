ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества с ЗАЭС на Украину

В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.