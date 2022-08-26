ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества с ЗАЭС на Украину
Украинские военные перебили последнюю линию передачи энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украину, заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, всего было четыре линии передачи энергии, три из них уже были перебиты из-за интенсивных обстрелов. «Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра», – отметил Рогов (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС «контролируемая», электроэнергия вырабатывается и поставляется непосредственно на территории Запорожской и Херсонской областей, которые заняты войсками РФ.
Накануне украинский «Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении от энергосети Запорожской АЭС. Причиной стали пожары на золоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция – ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, сообщают Минобороны и местные власти.
В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.