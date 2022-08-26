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ВСУ перебили последнюю линию передачи электричества с ЗАЭС на Украину

Ведомости

Украинские военные перебили последнюю линию передачи энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украину, заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». 

По его словам, всего было четыре линии передачи энергии, три из них уже были перебиты из-за интенсивных обстрелов. «Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра», – отметил Рогов (цитата по ТАСС). 

Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС «контролируемая», электроэнергия вырабатывается и поставляется непосредственно на территории Запорожской и Херсонской областей, которые заняты войсками РФ. 

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Накануне украинский «Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении от энергосети Запорожской АЭС. Причиной стали пожары на золоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.

В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция – ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, сообщают Минобороны и местные власти.

В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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