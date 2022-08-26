Макрон: Россия и Украина дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Макрон также отметил, что «серьезно обеспокоен» обеспечением безопасности станции. По его словам, с марта он контактирует с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам ядерной безопасности Украины. Сначала это касалось ситуации на Чернобыльской, а затем на Запорожской АЭС. Французский лидер уточнил, что также обсуждал тему ядерной безопасности с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.