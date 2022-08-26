Макрон: Россия и Украина дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Алжир.
«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России для предстоящей независимой миссии, которая могла бы оказать помощь в защите станции», — сказал он (цитата по ТАСС).
Макрон также отметил, что «серьезно обеспокоен» обеспечением безопасности станции. По его словам, с марта он контактирует с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам ядерной безопасности Украины. Сначала это касалось ситуации на Чернобыльской, а затем на Запорожской АЭС. Французский лидер уточнил, что также обсуждал тему ядерной безопасности с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. Спустя неделю директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС состоится не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. По его словам, она прибудет на станцию в ближайшие дни.
Сегодня гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие миссии на станции может стать постоянным. Он также отметил сложность предстоящей поездки. По его словам, прибытие экспертов на объект через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы – ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
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