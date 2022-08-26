СБУ предъявила подозрения Кадырову и его подчиненным

В середине августа Кадыров сообщил о том, что новая группа добровольцев выехала из Чечни на Украину в зону проведения специальной военной операции. Он добавил, что добровольцы намерены не оставить в зоне СВО «даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований».