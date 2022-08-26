СБУ предъявила подозрения Кадырову и его подчиненным
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадыров и двум его подчиненным, следует из сообщения пресс-службы украинского ведомства.
Помимо Кадырова СБУ также предъявила обвинения заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейну Межидову.
«Задокументировано, что в феврале - марте 2022 г. Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — следует из материалов СБУ.
Ведомство предъявило Кадырову обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Мартынову и Межидову вменяется «нарушение правил обращения с гражданским населением страны».
В середине августа Кадыров сообщил о том, что новая группа добровольцев выехала из Чечни на Украину в зону проведения специальной военной операции. Он добавил, что добровольцы намерены не оставить в зоне СВО «даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.