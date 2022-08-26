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СБУ предъявила подозрения Кадырову и его подчиненным

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадыров и двум его подчиненным, следует из сообщения пресс-службы украинского ведомства. 

Помимо Кадырова СБУ также предъявила обвинения заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейну Межидову.

«Задокументировано, что в феврале - марте 2022 г. Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — следует из материалов СБУ.

Ведомство предъявило Кадырову обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Мартынову и Межидову вменяется «нарушение правил обращения с гражданским населением страны».

В середине августа Кадыров сообщил о том, что новая группа добровольцев выехала из Чечни на Украину в зону проведения специальной военной операции. Он добавил, что добровольцы намерены не оставить в зоне СВО «даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных