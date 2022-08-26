В Энергодаре заявили об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

«ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС. Cегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен», — говорится в сообщении. В ВГА отметили, что в настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано, радиационный фон также в норме.