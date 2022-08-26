В Энергодаре заявили об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Украинские военные открыли огонь по Запорожской АЭС, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Четыре попадания зафиксированы в районе хранилища радиоактивных изотопов.
«ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС. Cегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен», — говорится в сообщении. В ВГА отметили, что в настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано, радиационный фон также в норме.
Минобороны ранее сообщало, что за прошедшие сутки ЗАЭС была обстреляна украинскими войсками дважды. Позиция ВСУ, откуда велся обстрел, находилась к западу от населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
25 августа глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах по территории ЗАЭС за последние сутки. По его словам, всего в регионе было зафиксировано 29 обстрелов.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы – ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
Обеспокоенность по поводу ситуации вокруг ЗАЭС выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что лично возглавит миссию на АЭС в ближайшие несколько дней. Издание Bloomberg сообщало, что приезд экспертов МАГАТЭ на станцию состоится не позднее 5 сентября.
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