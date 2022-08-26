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В Энергодаре заявили об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Ведомости

Украинские военные открыли огонь по Запорожской АЭС, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Четыре попадания зафиксированы в районе хранилища радиоактивных изотопов. 

«ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС. Cегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен», — говорится в сообщении. В ВГА отметили, что в настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано, радиационный фон также в норме.

Минобороны ранее сообщало, что за прошедшие сутки ЗАЭС была обстреляна украинскими войсками дважды. Позиция ВСУ, откуда велся обстрел, находилась к западу от населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

25 августа глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах по территории ЗАЭС за последние сутки. По его словам, всего в регионе было зафиксировано 29 обстрелов.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы – ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.

Обеспокоенность по поводу ситуации вокруг ЗАЭС выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что лично возглавит миссию на АЭС в ближайшие несколько дней. Издание Bloomberg сообщало, что приезд экспертов МАГАТЭ на станцию состоится не позднее 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных