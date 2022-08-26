Боррель назвал ситуацию вокруг ЗАЭС «чрезвычайно сложной»
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Запорожской АЭС в своем Twitter, назвав ее «чрезвычайно тревожной». Он также напомнил о необходимости допустить на объект экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий и полное переподключение к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ, наконец, должны получить возможность посетить объект», — сказано в сообщении.
Накануне «Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении от энергосети Запорожской АЭС. Причиной стали пожары на золоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС. По данным компании, станция до сих пор отключена от энергосети Украины.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также сегодня заявил, что присутствие экспертов организации на Запорожской АЭС может стать постоянным. Он отметил сложность миссии. По его словам, прибытие экспертов на станцию через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС.
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