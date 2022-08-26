Боррель назвал ситуацию вокруг ЗАЭС «чрезвычайно сложной»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также сегодня заявил, что присутствие экспертов организации на Запорожской АЭС может стать постоянным. Он отметил сложность миссии. По его словам, прибытие экспертов на станцию через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС.