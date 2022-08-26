Путин наградил Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича»», — отмечено в документе.
Гурбангулы Бердымухамедов в настоящее время занимает должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента). Его сын, Сердар Бердымухамедов, — действующий президент республики, который победил на внеочередных выборах главы государства с 72,97% голосов.
Выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоялись в этом году по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он в феврале заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента страны.
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