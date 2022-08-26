Путин наградил Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Выборы, которые по плану должны были пройти в 2024 г., состоялись в этом году по поручению правящего страной с 2007 г. президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он в феврале заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента страны.