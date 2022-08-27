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Политика

Участники конференции по ядерному оружию не приняли итоговый документ

Ведомости

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без принятия итогового документа, передает «Интерфакс» со ссылкой на ее председателя Густаво Злаувинена.

«Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — сказал он.

Участники конференции не приняли итоговый документ, поскольку им не удалось согласовать положения, касающиеся Украины, в частности ситуации на Запорожской АЭС, пишет ТАСС.

«Нам было нужно дополнительное время, чтобы посмотреть, возможно ли найти компромисс по формулировкам этой конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также других ядерных объектов на Украине. Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений», — сказал Злаувинен.

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По его словам, Россия также хотела внести изменения в параграф о Будапештском меморандуме. 

Замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО назвал несколько причин, не позволивших принять итоговый доклад. В их числе — «огромная дистанция между позициями сторон» и «слабое желание государств, занимающих противоположные позиции, учитывать мнение оппонентов». Он также заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию с целью «продвижения своих политических установок».

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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