Участники конференции по ядерному оружию не приняли итоговый документ

«Нам было нужно дополнительное время, чтобы посмотреть, возможно ли найти компромисс по формулировкам этой конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также других ядерных объектов на Украине. Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений», — сказал Злаувинен.