Участники конференции по ядерному оружию не приняли итоговый документ
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без принятия итогового документа, передает «Интерфакс» со ссылкой на ее председателя Густаво Злаувинена.
«Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — сказал он.
Участники конференции не приняли итоговый документ, поскольку им не удалось согласовать положения, касающиеся Украины, в частности ситуации на Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
«Нам было нужно дополнительное время, чтобы посмотреть, возможно ли найти компромисс по формулировкам этой конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также других ядерных объектов на Украине. Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений», — сказал Злаувинен.
По его словам, Россия также хотела внести изменения в параграф о Будапештском меморандуме.
Замглавы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО назвал несколько причин, не позволивших принять итоговый доклад. В их числе — «огромная дистанция между позициями сторон» и «слабое желание государств, занимающих противоположные позиции, учитывать мнение оппонентов». Он также заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию с целью «продвижения своих политических установок».
Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 г.