Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
Казахстан до конца августа 2023 г. приостановит экспорт военной продукции, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Отмечается, что члены комиссии поддержали предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития «приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 г.».
В апреле Казахстан ввел временные ограничения на экспорт зерна и муки, мера действовала до 15 июня. Как сообщал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, в этот период экспортерам разрешалось вывезти из Казахстана 1 млн т зерна.