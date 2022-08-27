Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

В апреле Казахстан ввел временные ограничения на экспорт зерна и муки, мера действовала до 15 июня. Как сообщал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, в этот период экспортерам разрешалось вывезти из Казахстана 1 млн т зерна.