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Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Ведомости

Казахстан до конца августа 2023 г. приостановит экспорт военной продукции, сообщили в пресс-службе правительства республики. 

Решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Отмечается, что члены комиссии поддержали предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития «приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 г.».

В апреле Казахстан ввел временные ограничения на экспорт зерна и муки, мера действовала до 15 июня. Как сообщал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, в этот период экспортерам разрешалось вывезти из Казахстана 1 млн т зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных