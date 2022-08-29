Канцлер Австрии призвал ЕС «не позволять» Путину определять цены на электроэнергию
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал «остановить безумие» на топливных рынках и заявил, что Евросоюзу следует найти единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию из-за роста цен на энергоносители. Его слова приводит Reuters.
«Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению», — сказал Нехаммер.
По его словам, биржевая цена на электроэнергию должна стать ниже. В связи с этим канцлер призвал страны ЕС общими усилиями остановить «ценовой взрыв». Нехаммер также добавил, что цена на газ не должна зависеть от России.
«Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — заявил он.
На прошлой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал внеочередную встречу министров энергетики ЕС. Главной темой обсуждения станет вопрос об урегулировании энергетического кризиса.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
На фоне антироссийских санкций и сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя стоимость газа в Европе начала расти. 22 августа биржевая цена газа превысила $3000 за 1000 куб. м впервые с 8 марта. Спустя два дня стоимость сентябрьского фьючерса перешагнула отметку в $3100, а 26 августа — в $3500.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегают и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.
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