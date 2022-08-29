Шольц поддержал идею создания «Европейского политического сообщества»
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге, заявил, что поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании «Европейского политического сообщества».
«Такое объединение — и это важно для меня — не является альтернативой предстоящему расширению Евросоюза», — пояснил канцлер (цитата по ТАСС).
По его словам, ЕС не хватает форума, на котором лидеры стран ЕС могли бы обсуждать со странами-партнерами несколько раз в год вопросы сотрудничества. В качестве примера Шольц назвал вопросы безопасности, энергетики и борьбу с глобальным потеплением.
Идея создания «Европейского политического сообщества» принадлежит Макрону. По его мнению, инициатива позволит улучшить взаимодействие со странами, у которых нет перспектив в ближайшее время присоединиться к ЕС. Макрон уточнил, что сообщество не предполагает участия в нем России. По его словам, на востоке Европы оно будет охватывать Украину и Молдавию.
В конце июня идею поддержал саммит ЕС. В Евросовете пояснили, что геополитическое сообщество не станет заменой членству в ЕС для кандидатов. «Это не альтернатива расширению ЕС. Идея заключается в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — пояснил глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее, 23 июня, Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Грузия, как указал Мишель, также может получить статус кандидата после проведения ряда реформ.
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