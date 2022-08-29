Шольц поддержал идею создания «Европейского политического сообщества»

Идея создания «Европейского политического сообщества» принадлежит Макрону. По его мнению, инициатива позволит улучшить взаимодействие со странами, у которых нет перспектив в ближайшее время присоединиться к ЕС. Макрон уточнил, что сообщество не предполагает участия в нем России. По его словам, на востоке Европы оно будет охватывать Украину и Молдавию.