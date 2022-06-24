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Саммит ЕС поддержал идею создания «Европейского политического сообщества»

Ведомости

Cаммит ЕС поддержал идею создания геополитического сообщества Евросоюза, которое не станет заменой членству в нем для кандидатов. Об этом 24 июня заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«У нас прошла первая дискуссия о зарождающемся Европейском политическом сообществе (EUCO). Это не альтернатива расширению ЕС. Идея заключается в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — написал Мишель в своем Twitter. Первая встреча этого объединения может пройти в Праге под председательством Чехии, пояснил глава Евросовета.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон предложил для Украины «европейское политическое сообщество» вместо прямой интеграции в ЕС. Такая схема, по мнению французского лидера, «позволила бы поддерживать страны-кандидаты в рамках полезного сотрудничества».

Накануне, 23 июня, саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление в организацию Украине и Молдавии. Грузия, как указал Мишель, также может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. «Будущее Грузии связано с ЕС», — добавил он.

16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.

Глава органа Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

Ранее по теме: Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных