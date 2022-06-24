Саммит ЕС поддержал идею создания «Европейского политического сообщества»

«У нас прошла первая дискуссия о зарождающемся Европейском политическом сообществе (EUCO). Это не альтернатива расширению ЕС. Идея заключается в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — написал Мишель в своем Twitter. Первая встреча этого объединения может пройти в Праге под председательством Чехии, пояснил глава Евросовета.