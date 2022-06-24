Саммит ЕС поддержал идею создания «Европейского политического сообщества»
Cаммит ЕС поддержал идею создания геополитического сообщества Евросоюза, которое не станет заменой членству в нем для кандидатов. Об этом 24 июня заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«У нас прошла первая дискуссия о зарождающемся Европейском политическом сообществе (EUCO). Это не альтернатива расширению ЕС. Идея заключается в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — написал Мишель в своем Twitter. Первая встреча этого объединения может пройти в Праге под председательством Чехии, пояснил глава Евросовета.
9 мая президент Франции Эммануэль Макрон предложил для Украины «европейское политическое сообщество» вместо прямой интеграции в ЕС. Такая схема, по мнению французского лидера, «позволила бы поддерживать страны-кандидаты в рамках полезного сотрудничества».
Накануне, 23 июня, саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление в организацию Украине и Молдавии. Грузия, как указал Мишель, также может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. «Будущее Грузии связано с ЕС», — добавил он.
16 июня Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить ряд реформ.
Глава органа Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».