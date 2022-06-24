Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

«Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами, не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их очень сложно дальше испортить», — отметил представитель Кремля.