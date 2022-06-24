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Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Ведомости

Вопросы предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии — это внутреннее европейское дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Совет ЕС накануне предоставил статус кандидата обеим странам. 

«Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами, не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их очень сложно дальше испортить», — отметил представитель Кремля. 

По мнению Пескова, в Молдавии «хотят стать европейцами больше, чем сами европейцы», а кандидатский статус страны начинает ассоциироваться с «антироссийскостью». Пресс-секретарь также напомнил о надеждах Турции стать частью ЕС после предоставления ей аналогичного статуса. «Мы видим, что дальше этого кандидатства Турция никуда не двинулась. Но при этом она стала суверенной независимой страной, поэтому здесь возможны разные нюансы», — заключил он. 

Ранее сегодня председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что республика готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. «Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому», — подчеркнул Гросу.

В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в стремлении Молдавии к нейтральному статусу из-за заявлений Кишинева. «Несмотря на то что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров», — поясняла дипломат, добавив, что республика также применяет санкции в отношении российских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных